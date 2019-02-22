2019-02-22T15:47:14+03:00
Общество

Сергей Шнуров приехал в Екатеринбург на корпоратив

Лидер группировки «Ленинград» поздравил мужчин крупнейшего интернет-магазина «Сима-ленд» с 23 февраля
Дарья РЯБОВА
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Шнур, как всегда, зажег Фото: Елизавета ИстоминаШнур, как всегда, зажег Фото: Елизавета ИстоминаФото: Соцсети
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В екатеринбургском «Сима-ленде» выступил знаменитый артист Сергей Шнуров. Такой подарок ко Дню защитника Отечества сотрудники еще как оценили. Конечно, ведь звезда, чьи клипы смотрят по всему миру, была совсем близко. Фронтмен «Ленинграда» без боязни, правда, с охраной, прошел через толпу работников компании.

Восторженные уральцы скандировали «Серега» и хлопали в ладоши. Шнур даже дал нескольким счастливчикам «пять» и проследовал к сцене, которая, к слову, тоже была близко к толпе. До кумира миллионов можно было буквально дотянуться рукой. Шнур пел свои легендарные песни, играл на гитаре и даже залезал на железного коня.

- Это было очень круто, - не находят слов сияющие от счастья девушки, отправляя в Инстаграм фото с концерта. Пишут всего два слова «Сергей Шнуров», ставят огненные смайлы и черные сердечки. Звезда мирового масштаба в представлении не нуждается.

Сергей Шнуров на корпоративе "Сима-ленда".Видео со Шнуровым сняли несколько сотрудников компании. Шнуров прошел через толпу и даже дал кому-то "пять" Автор видео: Светлана МатяшеваСоцсети

Сергей Шнуров - не первая знаменитость, побывавшая на корпоративе в «Сима-ленде». С Новым годом компанию поздравила и Светлана Лобода. Такую мотивацию сотрудников и повышение лояльности к компании «Сима-ленд» планирует продолжать и дальше. Так на 8 марта всех дам ждет не менее приятный сюрприз - концерт Валерия Меладзе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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