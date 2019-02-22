«Зеленая роща» и Площадь Обороны: жители Екатеринбурга выбирают, что благоустроить в 2020 году

СЕГОДНЯ 13:19 2019-02-22T13:19:51+03:00

Мэрия запустила голосование, в котором каждый может решить, какой объект в городе лучше отремонтировать

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На официальном портале Екатеринбурга с 22 по 28 февраля проходит голосование. Там же екатеринбуржцы могут ознакомиться с проектами благоустройства важных для города площадок. Всего мэрия обозначила девять объектов, из них каждый в голосовании может выбрать от одного до пяти.

- Все объекты являются ключевыми потенциальными общественными пространствами Екатеринбурга, - рассказывают в Администрации Екатеринбурга. - Они обладают высоким культурным и туристическим потенциалом. Если воплотить дизайн-проектов их благоустройства, удастся создать культурный каркас для развития привлекательной пешеходный среды.

В список вошли парк «Зеленая роща», правый берег пруда от улицы Папанина до улицы Челюскинцев, два участка набережной Исети - от улицы Куйбышева до ЦПКиО и от Челюскинцев до пешеходного моста через реку Ольховку. Также Парк имени XXII Партсъезда на ВИЗе, Сквер Первых строителей МЖК по улице Владимира Высоцкого, Площадь Обороны рядом с памятником уральцам, ковавшим победу в ВОВ. Не обошли стороной и скверы на улице Грибоедова и на проспекте Орджоникидзе.

ИСТОЧНИК KP.RU