2019-02-22T12:29:35+03:00
Происшествия

Уральского автонарушителя отправили в тюрьму за то, что не раз садился за руль пьяным

Мужчину лишили водительских прав почти на три года, а он всё равно продолжил водить
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Мужчина не сможет водить еще три годаМужчина не сможет водить еще три годаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

51-летний Владимир Нехорошков, проживающий в Байкаловском районе Свердловской области, оказался упорным рецидивистом. За что поплатился десятью месяцами лишения свободы в исправительной колонии. Всё потому, что мужчина уже управлял машиной пьяным - за это в 2017 году он отделался пятью месяцами тюрьмы и лишением водительских прав на 2 года 8 месяцев.

Но, видимо, Владимир не представляет жизни ни без вождения, ни без алкоголя. Не прошло и года, как мужчина снова сел пьяным за руль своей восьмерки. По дороге в Туринск его и обнаружили гаишники.

- Сотрудники ГИБДД попросили мужчину пройти медицинский тест на состояние опьянения, - рассказывают в пресс-служба прокуратуры Свердловской области. - Но Нехорошков отказался. Тем самым подсудимый совершил преступление в условиях не снятой и не погашенной судимости за совершение двух аналогичных преступлений.

Теперь Владимиру предстоит просидеть десять месяцев в исправительной колонии. А водить ему разрешат только через три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Зеленая роща» и Площадь Обороны: жители Екатеринбурга выбирают, что благоустроить в 2020 году
В Екатеринбург из Каменска-Уральского на вертолете санавиации доставили трехлетнюю девочку
Мэрия Екатеринбурга запретила парковку еще на 13 улицах города
В Кольцово у двух бизнесменов забрали партию мужских костюмов
Реконструкцией ЦПКиО займутся голландские архитекторы
В Екатеринбурге бульдозером раздавили 60 килограммов яблок
В Екатеринбурге мужчину, который выстрелил в собаку, могут посадить на три года
В Серове фельдшер сдала медкарты больных в качестве макулатуры
Улицы Екатеринбурга начнут убирать в два раза быстрее
Писатель Александр Проханов вместе с уральской элитой будут искать «русскую мечту»
После нападение своры собак на ребенка в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
23 февраля в Екатеринбурге пройдет чемпионат по поеданию пиццы
Полиция Нижнего Тагила ищет насильника, напавшего на женщину
Банк УРАЛСИБ запустил чат поддержки клиентов в Интернет-банке для бизнеса
На Ботанике после трещины в трубе остыли батареи
В День защитника Отечества в Екатеринбурге по проспекту Ленина перестанут ходить трамваи
«Пилотный регион»: в Свердловской области хотят поднять транспортный налог