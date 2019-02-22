Уральского автонарушителя отправили в тюрьму за то, что не раз садился за руль пьяным

СЕГОДНЯ 12:29 2019-02-22T12:29:35+03:00

Мужчина не сможет водить еще три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчину лишили водительских прав почти на три года, а он всё равно продолжил водить

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51-летний Владимир Нехорошков, проживающий в Байкаловском районе Свердловской области, оказался упорным рецидивистом. За что поплатился десятью месяцами лишения свободы в исправительной колонии. Всё потому, что мужчина уже управлял машиной пьяным - за это в 2017 году он отделался пятью месяцами тюрьмы и лишением водительских прав на 2 года 8 месяцев.

Но, видимо, Владимир не представляет жизни ни без вождения, ни без алкоголя. Не прошло и года, как мужчина снова сел пьяным за руль своей восьмерки. По дороге в Туринск его и обнаружили гаишники.

- Сотрудники ГИБДД попросили мужчину пройти медицинский тест на состояние опьянения, - рассказывают в пресс-служба прокуратуры Свердловской области. - Но Нехорошков отказался. Тем самым подсудимый совершил преступление в условиях не снятой и не погашенной судимости за совершение двух аналогичных преступлений.

Теперь Владимиру предстоит просидеть десять месяцев в исправительной колонии. А водить ему разрешат только через три года.

ИСТОЧНИК KP.RU