Уральского автонарушителя отправили в тюрьму за то, что не раз садился за руль пьяным
51-летний Владимир Нехорошков, проживающий в Байкаловском районе Свердловской области, оказался упорным рецидивистом. За что поплатился десятью месяцами лишения свободы в исправительной колонии. Всё потому, что мужчина уже управлял машиной пьяным - за это в 2017 году он отделался пятью месяцами тюрьмы и лишением водительских прав на 2 года 8 месяцев.
Но, видимо, Владимир не представляет жизни ни без вождения, ни без алкоголя. Не прошло и года, как мужчина снова сел пьяным за руль своей восьмерки. По дороге в Туринск его и обнаружили гаишники.
- Сотрудники ГИБДД попросили мужчину пройти медицинский тест на состояние опьянения, - рассказывают в пресс-служба прокуратуры Свердловской области. - Но Нехорошков отказался. Тем самым подсудимый совершил преступление в условиях не снятой и не погашенной судимости за совершение двух аналогичных преступлений.
Теперь Владимиру предстоит просидеть десять месяцев в исправительной колонии. А водить ему разрешат только через три года.
ИСТОЧНИК KP.RU