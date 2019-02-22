В Екатеринбург из Каменска-Уральского на вертолете санавиации доставили трехлетнюю девочку

СЕГОДНЯ 12:09 2019-02-22T12:11:05+03:00

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Национальная служба санитарной авиации сообщили об экстренной транспортировке девочки в Национальная служба санитарной авиации. В сообщении указывается, что возраст малышки 3 года и 10 месяцев. Диагноз ребенка – лейкоз. В чем причина транспортировки в Екатеринбург, не уточняется.

Фото: Национальная служба санитарной авиации

Кроме того в среду из Красноуфимска был госпитализирован 49-летий мужчина с внебольничной двухсторонней пневмонией, энцефалопатией, анемией средней степени. Перелет до областного центра составил 80 минут, в то время как доставка пациента на скорой помощи была б в три раза дольше.

Фото: Национальная служба санитарной авиации

ИСТОЧНИК KP.RU