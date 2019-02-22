Мэрия Екатеринбурга запретила парковку еще на 13 улицах города

СЕГОДНЯ 11:51 2019-02-22T12:53:44+03:00

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Во втором квартале 2019 года, то есть поздней весной, на лицах уральской столицы появятся новые знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Участки дорог, где будет запрещено парковаться, находятся в основном в центре. Запомните эти места, чтобы потом не пришлось столкнуться с неприятным событием в жизни автомобилиста - эвакуацией.

- Заранее предупреждаем об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, - заявляет Администрация Екатеринбурга.

Стоянку запретят на данных участках: Луначарского (от Карла Маркса до Декабристов), Раевского (от Блюхера до дома №18 «а» по улице Раевского), Маяковского (от проспекта Космонавтов до переулка Трамвайного), Гоголя перед улицей Энгельса со стороны Карла Маркса (100 метров до перекрестка), 8 Марта (от Большакова до Декабристов), Энгельса перед улицей Мамина-Сибиряка (50 метров до перекрестка), Бажова перед улицей Шарташской (50 метров до перекрестка), Куйбышева (от Сони Морозовой до Бажова), Ключевская (от Заводской до дома №32/4 по улице Заводской), Минометчиков (от Сортировочной до Теплоходного проезда), Красноармейская (от дома №2 «а» по улице Красноармейской до проспекта Ленина). А также на внутриквартальном проезде от улицы Ткачей до дома №8 по улице Ткачей и на внутриквартальном проезде от улицы Машиностроителей до дома №23а по проспекту Космонавтов.

ИСТОЧНИК KP.RU