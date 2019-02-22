В Кольцово у двух бизнесменов забрали партию мужских костюмов

СЕГОДНЯ 11:21 2019-02-22T11:26:41+03:00

Они привезли одежду, чтобы наладить поставки на рынок

Изменить размер текста: A A

Кольцовские таможенники задержали двух пассажиров рейса Ташкент-Екатеринбург. Инспекторов заинтересовало большое количество мужских костюмов в багаже.

Выяснилось, что два друга работают на одной швейной фабрике в Намангане, а в Екатеринбург они прилетели, чтобы наладить поставки мужских костюмов на один из крупных рынков.

-По предварительной договоренности с принимающей стороной два гражданина солнечной республики привезли 21 костюм, а также образцы тканей для расширения ассортимента, - рассказали в Кольцовской таможне.

Сейчас в отношении прилетевших возбуждены два дела об административных правонарушениях. Коммерческая партия товара изъята и направлена экспертам для уточнения стоимости, от которой, в свою очередь, будет зависеть размер штрафа.

- Тем не менее, предприниматели смогут вернуть костюмы: необходимо уплатить штраф и оформить товар на таможне в соответствии с действующим законодательством - пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин.

ИСТОЧНИК KP.RU