В Кольцово у двух бизнесменов забрали партию мужских костюмов
Кольцовские таможенники задержали двух пассажиров рейса Ташкент-Екатеринбург. Инспекторов заинтересовало большое количество мужских костюмов в багаже.
Выяснилось, что два друга работают на одной швейной фабрике в Намангане, а в Екатеринбург они прилетели, чтобы наладить поставки мужских костюмов на один из крупных рынков.
-По предварительной договоренности с принимающей стороной два гражданина солнечной республики привезли 21 костюм, а также образцы тканей для расширения ассортимента, - рассказали в Кольцовской таможне.
Сейчас в отношении прилетевших возбуждены два дела об административных правонарушениях. Коммерческая партия товара изъята и направлена экспертам для уточнения стоимости, от которой, в свою очередь, будет зависеть размер штрафа.
- Тем не менее, предприниматели смогут вернуть костюмы: необходимо уплатить штраф и оформить товар на таможне в соответствии с действующим законодательством - пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин.
ИСТОЧНИК KP.RU