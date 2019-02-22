Реконструкцией ЦПКиО займутся голландские архитекторы

СЕГОДНЯ 10:37 2019-02-22T10:37:14+03:00

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Любимый екатеринбуржцами ЦПКиО ждут изменения к лучшему. О трех вариантах обновления парка рассказал глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Мэр представил концепции, предложенные представителями управления культуры, бизнеса и самого парка. В планах у них - зонировать ЦПКиО по возрастному принципу и сделать множество входов. В этом Екатеринбургу помогут европейские специалисты.

- Мы рассчитываем, что 12-15 марта к нам приедут голландские архитекторы - они представят проект от бизнесменов, - поделился Александр Высокинский. - Интересные идеи есть и у людей из управления культуры - они предлагают не терять связи с прошлым, Маяковским и советской культурой.

Обозначил мэр и свое видение. На одной территории он представляет сразу же два парка - зимний и летний.То есть с мая по сентябрь, и с октября по апрель ЦПКиО будет представлять собой два разных парка. Высокинский также предлагает разделить парк на зоны для посетителей каждого возраста, сделав отдельные площадки со своими входами для молодежи, взрослых и пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU