В Екатеринбурге бульдозером раздавили 60 килограммов яблок
В Екатеринбурге сотрудники Россельхознадзора совместно с таможней провели рейд по оптовым базам. Там они нашли ящики с фруктами неизвестного происхождения. Хоть зеленые яблоки и были свежими, с ними пришлось распрощаться. На них у торговцев не оказалось документов, да и фрукты оказались со следами перемаркировки. Так что определить, из какой страны завезли продукты, определить не удалось.
- Чтобы выявить и предотвратить продажу сельскохозяйственной продукции, которая запрещена к ввозу на территорию России по Указу Президента РФ, был проведен рейд на оптовую базу, - рассказывают Управлении Россельхознадзора по Свердловской области. - В результате проверки мы обнаружили 60 килограммов яблок, незаконно ввезенных на территорию России.
Сочные зеленые фрукты вывезли на полигон бытовых отходов и по уже отработанной схеме раздавили бульдозером, смешав с серым уральским снегом.
ИСТОЧНИК KP.RU