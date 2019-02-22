2019-02-22T09:54:35+03:00
Общество

В Екатеринбурге бульдозером раздавили 60 килограммов яблок

Фрукты на оптовой базе оказались без документов
Дарья РЯБОВА
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Теперь на одной из оптовых баз Екатеринбурга яблок стало меньше на 60 килограммовТеперь на одной из оптовых баз Екатеринбурга яблок стало меньше на 60 килограммовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сотрудники Россельхознадзора совместно с таможней провели рейд по оптовым базам. Там они нашли ящики с фруктами неизвестного происхождения. Хоть зеленые яблоки и были свежими, с ними пришлось распрощаться. На них у торговцев не оказалось документов, да и фрукты оказались со следами перемаркировки. Так что определить, из какой страны завезли продукты, определить не удалось.

- Чтобы выявить и предотвратить продажу сельскохозяйственной продукции, которая запрещена к ввозу на территорию России по Указу Президента РФ, был проведен рейд на оптовую базу, - рассказывают Управлении Россельхознадзора по Свердловской области. - В результате проверки мы обнаружили 60 килограммов яблок, незаконно ввезенных на территорию России.

Сочные зеленые фрукты вывезли на полигон бытовых отходов и по уже отработанной схеме раздавили бульдозером, смешав с серым уральским снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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