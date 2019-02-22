2019-02-22T09:58:44+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге мужчину, который выстрелил в собаку, могут посадить на три года

Живодера привлекли к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными
Дарья РЯБОВА
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Бедному псу не удалось сбежать от живодераБедному псу не удалось сбежать от живодераФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге 54-летний мужчина в лесу у Чусового озера застрелил собаку. Выстрелил из ружья два раза - в грудную клетку и в голову. А после ушел, оставив истекающее кровью животное. Черного пес звали Ян. От ран, несовместимых с жизнью, он скончался на месте.

- Савенко должен явиться в участок № 9 Верх-Исетского суда, его дело уже направлено мировому судье, - делятся в пресс-служба прокуратуры Свердловской области. - Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель».

Максимальным наказанием за совершенное преступление может стать 3 года лишения свободы. Свою вину мужчина не признает. Разобраться в этой истории предстоит суду. Остается вопросом, что побудило мужчину взять ружье, отвезти собаку в лесополосу и выстрелить. Забыв о нормах морали и сострадании, причинить бедному животному боль и страдания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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