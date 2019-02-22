Улицы Екатеринбурга начнут убирать в два раза быстрее

СЕГОДНЯ 07:47 2019-02-22T07:50:45+03:00

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Дороги Екатеринбурга станут еще чище - теперь в арсенале у районных дорожно-эксплуатационных управлений появилась новая техника. Усовершенствованные трактора, снегопогрузчики, грейдеры, самосвалы уже оценил глава города Александр Высокинский.

Пока посмотреть удалось только двадцать снегоуборочных машин, но ими город не ограничится - в скором времени в уральскую столицу прибудет еще несколько единиц. Благодаря такому ценному приобретению, коммунальщики смогут убирать улицы в два раза быстрее. По крайней мере, такие надежды выразил мэр города.

- Сейчас по нормативам уборки мы должны убирать основную часть города за две недели, - разъяснил Александр Высокинский. - Наша цель – сократить это время до одной недели. Мы не только закупаем технику, но и увеличиваем штатное расписание, сметы финансирования и заработную плату для рабочих.

Позаботилась мэрия не только о проезжей части, но и тротуарах. Закупили тракторы со складываемыми ножами для очистки пешеходных дорожек, а «Газели», которые будут использоваться под мойки высокого давления, помогут в тщательной очистке не только тротуаров, но и скамеек и даже фонарных столбов.

Отметим, что на улицы каждый день выезжают сотни снегоуборочных машин и дорожных рабочих. В сутки с улиц вывозится около 12-15 тысяч тонн снега. Теперь уборка дорог будет продвигаться еще быстрее. Новую технику начнут использовать уже со следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU