Писатель Александр Проханов вместе с уральской элитой будут искать «русскую мечту»

СЕГОДНЯ 16:55 2019-02-21T17:02:08+03:00

Публицист вернулся в Екатеринбург, где наметил план работы с бизнесменами и учеными

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Известный российский писатель и публицист Александр Проханов вновь пожаловал в Екатеринбург, куда приезжал в конце прошлого года.

Здесь Проханов 21 февраля встретился с учеными, предпринимателями и общественниками, чтобы подискутировать на тему: что такое русская мечта и уральская мечта.

Гость из Москвы не скрывает, что ему удалось наладить диалог с уральской элитой, а прошлый визит произвел на него сильное впечатление.

- Сегодня был творческий день, прекрасная аудитория, непростая, были ваши свердловские интеллектуалы. Я робел поначалу, думал, не слишком ли я многословен. Но потом, мне кажется, я овладел вниманием аудитории. И вопросы, которые мне задавались, свидетельствуют о том, что эта идеология была им не чужда, — рассказал по итогам встречи Александр Проханов.

В прошлый раз писатель приезжал в Свердловскую область для съемок документального фильма о самобытности региона и особенностях уральского характера.

На встрече с губернатором Евгением Куйвашевым Проханов высказал пожелание создать в Екатеринбурге дискуссионную площадку, где политическая, научная и общественная элита сможет обсуждать разные темы. Писатель считает, что этот визит стал началом работы Академии русской мечты.

ИСТОЧНИК KP.RU