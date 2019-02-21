После нападение своры собак на ребенка в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
Бездомные животные повредили девочке руку и сильно напугали ее
Бездомные псы представляют серьезную опасность для горожанФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело после нападения стаи бездомных собак на 7-летнюю девочку. Животные повредили ребенку руку и сильно напугали.
- С учетом того, что в данной ситуации усматриваются признаки неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, отвечающими за отлов бродячих животных, по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», - сообщили в пресс-служба регионального СКР.
Отметим, что в настоящее время отловом бродящих животных никто не занимается.
ИСТОЧНИК KP.RU