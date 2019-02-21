2019-02-21T16:40:43+03:00
Общество

После нападение своры собак на ребенка в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

Бездомные животные повредили девочке руку и сильно напугали ее
Лев ИСТОМИН
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Бездомные псы представляют серьезную опасность для горожанБездомные псы представляют серьезную опасность для горожанФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело после нападения стаи бездомных собак на 7-летнюю девочку. Животные повредили ребенку руку и сильно напугали.

- С учетом того, что в данной ситуации усматриваются признаки неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, отвечающими за отлов бродячих животных, по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», - сообщили в пресс-служба регионального СКР.

Отметим, что в настоящее время отловом бродящих животных никто не занимается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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