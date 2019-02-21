2019-02-21T16:19:12+03:00
Общество

23 февраля в Екатеринбурге пройдет чемпионат по поеданию пиццы

Дегустировать итальянское блюдо участники будут с закрытыми глазами
Дарья РЯБОВА
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Участники чемпионата наедятся пиццей на целый годУчастники чемпионата наедятся пиццей на целый годФото: Алексей БУЛАТОВ
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В День защитника Отечества уральская столица на время превратится в столицу Италии. Тридцать знойных мужчин и очаровательных женщин посоревнуются за звание самых голодных и ненасытных. Принять участие или поболеть за своих может любой желающий. Регистрация начнется с 13:00 на 3-м этаже ТРЦ «Карнавал» (ул. Халтурина, 55). Единственным ограничением является возраст - не допускаются люди младше 18 лет. А также чтобы избежать несчастные случаи, участникам заранее покажут список ингредиентов. С аллергией на какой-либо продукт принять участие не выйдет.

Сам чемпионат стартует в 14:00 и продлится до 17:00. Тридцати счастливчикам предстоит отведать пиццы с самыми разными начинками - от грибов и ветчины до брокколи и перца чили. В финал выйдут те, кто лучше всего справится для начала всего с пятью слайсами. Завершающая схватка обещает быть зрелищной.

- Финалистам предстоит съесть острую пиццу с Халапеньо, - делятся авторы чемпионата. - Для каждого будет всего три, но справиться с заданием будет непросто. Зрители тоже смогут попробовать пиццу - для них пройдет отдельный конкурс по дегустации блюда с закрытыми глазами. Участникам предстоит отгадать ингредиенты пиццы на вкус.

Малыши тоже не останутся в стороне. Для них организаторы подготовили особенное задание - создание сладкой пиццы из блинов, фруктов, ягод, орехов и взбитых сливок. А тем, кто не любит сладкое (вдруг такие найдутся), предложат слепить экзотическую пиццу из пластилина.

Узнать о других мероприятиях в День защитника Отечества в Екатеринбурге вы можете на сайте «Афиша-КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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