Полиция Нижнего Тагила ищет насильника, напавшего на женщину

СЕГОДНЯ 15:10 2019-02-21T15:10:50+03:00

Сексуальный маньяк набросился на женщину в пять утра, когда та шла на работу

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Ранним утром в Нижнем Тагиле, когда все еще спали, в районе Гальяно-Горбуновского массива произошло ужасное преступление, всколыхнувшее весь город. Женщина привычной дорогой шла на работу. Путь её пролегал через парк Победы, расположенный недалеко от спортивной школы «Юпитер» и Детской поликлиники №5. Шла, как ни в чем не бывало, и вдруг услышала шум приближающихся шагов, быстрых, нервозных. Мужчина настиг сзади. Прикрыв рот рукой, пригрозил не кричать. Да и смысл? Никого в округе за версту не видать. Сопротивляться не было смысла.

- Мужчина сказал достать телефон и кошелёк, - передает воспоминания женщины её родственница, желая предостеречь жителей родного города. - Пощупал уши - серег не было. Проверил пальцы рук - золотых колец, да и вообще ценных вещей на ней в это злосчастное утро не оказалось. А потом он просто стянул с неё штаны и изнасиловал. Приказал не оборачиваться, а то шею свернет.

Рисковать женщина не стала. И без того запомнился его хриплый молодой голос - мужчине было около 30 лет. Все воспоминания жертва насильника подробно изложила полицейским (вызвала их, придя на работу). Написала заявление об изнасиловании - сейчас с полученной травмой ей помогают справиться психологи.

- В настоящее время по данному факту следственным комитетом полиции проводится проверка, - рассказали в пресс-службе МВД России в Нижнем Тагиле.

ИСТОЧНИК KP.RU