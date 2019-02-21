2019-02-21T14:31:44+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил чат поддержки клиентов в Интернет-банке для бизнеса

Теперь представители бизнеса могут задавать вопросы специалисту Банка в чате непосредственно в Интернет-банке
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Банк УРАЛСИБ запустил онлайн-чат поддержки для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь представители бизнеса могут задавать вопросы специалисту Банка в чате непосредственно в Интернет-банке для бизнеса «УРАЛСИБ бизнес-online».

При этом клиенту не нужно называть в чате кодовое слово или дополнительно вводить свои данные. Консультанты Банка идентифицируют клиента в системе Интернет-банк и предоставят персональные консультации по следующим вопросам:

- обслуживание расчетного счета

- состояние счета и платежа

- подключение новых продуктов и услуг

- информация о тарифах и продуктах Банка УРАЛСИБ

Обновленный Интернет-банк для бизнеса «УРАЛСИБ бизнес-online» был запущен в промышленную эксплуатацию с 1 октября 2018 года. Интернет-банк для бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» вошёл в Топ-10 лучших интернет-банков рейтинга агентства Markswebb в рамках исследования Business Internet Banking Rank – 2018.

ИСТОЧНИК KP.RU

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