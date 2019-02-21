2019-02-21T15:15:01+03:00
Общество

На Ботанике после трещины в трубе остыли батареи

Изношенная сеть не выдержала перепада температур
Дарья РЯБОВА
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Тепло обещают вернуть в дома до 10 вечераТепло обещают вернуть в дома до 10 вечераФото: Алексей БУЛАТОВ
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В социальных сетях начали появляться сообщения о том, что трубы на Ботанике не греют. Так жильцы домов на Фучика, Авиационной, Родонитовой и других жалуются на холод в квартирах. Как оказалось, подачу тепла уменьшили по всей Ботанике. Всё из-за того, что один из участков сетей, который прошел проверку перед началом зимы, не выдержал резких перепадов температур. Сейчас его починкой занимается двадцать специалистов екатеринбургской теплосетевой компании.

- Лучше укрепить слабый участок сейчас, чем остаться без тепла в морозы, - уверяют в пресс-службе ЕКТ. - Учитывая, что на улице - 5 °C, температура в квартирах не опустится ниже нормативной, а именно +20 градусов. А температура воды составит около + 50 °C. Стоит отметить, что на время проведения ремонтных работ подачу воды и тепла потребителям не отключали - задействовали обратный трубопровод.

Восстановить герметизацию трубопровода специалисты ЕКТ планируют до 22:00. Но вполне возможно, что проблему удастся устранить гораздо раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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