В День защитника Отечества в Екатеринбурге по проспекту Ленина перестанут ходить трамваи

21 Февр. 13:10 2019-02-22T16:20:40+03:00

23 февраля рядом со штабом УрВО, где стоит памятник Маршалу Жукову Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Главную улицу уральской столицы 23 февраля перекроют из-за церемонии возложения венков к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Мероприятие начнется в 10:45 - именно в этот момент будет закрыто движение для общественного транспорта на участке от улицы Бажова до Луначарского.

«Перекрытие дороги планируется до окончания церемонии, после движение транспорта возобновится», - оповещают об изменениях на сайте Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления.

Всем автолюбителям в День защитника Отечества следует быть внимательнее не только с выбором маршрута, но и вообще на дорогах. Соблюдать скоростной режим и не пытаться обогнать снегоуборочную технику, которая выедет на улицы из-за метели.

ИСТОЧНИК KP.RU