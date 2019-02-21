«Пилотный регион»: в Свердловской области хотят поднять транспортный налог

СЕГОДНЯ 13:04 2019-02-21T14:29:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Свердловская область может выступить в качестве «пилотного региона», где повысят транспортный налог на дорогие автомобили. Эта мера станет ответом на рекомендации федерального Минфина и Совета Федерации по увеличению поступлений в бюджет.

По словам министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, в перечень мер кроме роста транспортного налога попали: актуализация работы по приватизации непрофильных активов, ревизия земель сельхозназнаения, сокращение числа неэффективных предприятий, а также развитие проектов краудфандинга.

Список дополнил министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков. По его словам, сюда же включены выявление объектов незавершенного строительства, которые не зарегистрированы в Росреестре. Планы по повышению доходов должны быть сформированы к 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU