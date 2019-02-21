2019-02-21T14:29:54+03:00
Экономика

«Пилотный регион»: в Свердловской области хотят поднять транспортный налог

Нужно пополнить поступления в бюджет
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Владельцам дорогих иномарок придется раскошелитьсяВладельцам дорогих иномарок придется раскошелитьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Свердловская область может выступить в качестве «пилотного региона», где повысят транспортный налог на дорогие автомобили. Эта мера станет ответом на рекомендации федерального Минфина и Совета Федерации по увеличению поступлений в бюджет.

По словам министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, в перечень мер кроме роста транспортного налога попали: актуализация работы по приватизации непрофильных активов, ревизия земель сельхозназнаения, сокращение числа неэффективных предприятий, а также развитие проектов краудфандинга.

Список дополнил министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков. По его словам, сюда же включены выявление объектов незавершенного строительства, которые не зарегистрированы в Росреестре. Планы по повышению доходов должны быть сформированы к 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция Нижнего Тагила ищет насильника, напавшего на женщину
Банк УРАЛСИБ запустил чат поддержки клиентов в Интернет-банке для бизнеса
На Ботанике после трещины в трубе остыли батареи
В День защитника Отечества в Екатеринбурге по проспекту Ленина перестанут ходить трамваи
Евгений Куйвашев призвал министров стимулировать рождаемость в Свердловской области
Около 100 снегоуборочных машин выедут на дороги бороться с метелью в Екатеринбурге
Министерство образования Свердловской области проведет инвентаризацию в школах
Яд, ножницы, звукозаписывающие ручки: что еще уральцы пытались пронести в суд в 2018 году
Жителей Екатеринбурга пригласили обсудить благоустройство набережной в школу
Военнослужащей с Урала, которая избила маленькую дочь за отказ поесть, грозит четыре месяца в камере
На Урале прокуратура заблокировала сайты, где продавались фальшивые трудовые книжки
Рядом с Екатеринбургом микроавтобус врезался в снегоуборочную машину
Мэрия Екатеринбурга планирует благоустроить парк Энгельса
Мэру Нижнего Тагила пришло более 50 тысяч жалоб на мусорного оператора
«Деловая пятница» с «Комсомольской правдой»: обсуждаем «мусорную реформу» со специалистами
Главу Верхотурья оштрафовали за благоустройство дорог без конкурса
В Первоуральске пропал молодой мужчина с провалами в памяти
Поселок Малый Исток превратят в «музыкальный микрорайон»
Три человека погибли: в Верхотурье мужчина умышленно спалил дом вместе с жильцами
Мэрия Екатеринбурга не справилась с указом президента
На Среднем Урале в рамках нацпроекта отремонтируют 140 километров дорог
S7 AirLines заплатит екатеринбуржцам 87 тысяч, потраченные на еду и гостиницу из-за задержки рейса
У знаменитой Невьянской «падающей» башни появилась охранная зона
На Урале посадили участкового, требовавшего у таджика-нелегала взятку за возврат паспорта