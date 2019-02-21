2019-02-21T14:28:24+03:00
Общество

Евгений Куйвашев призвал министров стимулировать рождаемость в Свердловской области

После послания президента губернатор попросил чиновников найти решение демографической проблемы в регионе
Дарья РЯБОВА
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Министры региона займутся вопросом демографииМинистры региона займутся вопросом демографииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Евгений Куйвашев на заседании правительства поручил членам кабинета министров заняться вопросом рождаемости в Свердловской области. А для того, чтобы увеличить количество желающих обзавестись семьей и потомством, он порекомендовал повысить общественную значимость отцовства и материнства и, конечно, найти новые методы укрепления финансовой стабильности в семье.

- Этому поспособствует наличие в шаговой доступности школ, детских садов, детских поликлиник и больниц, - заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. - И, конечно, дополнительный стимул придадут финансовые выплаты и пособия.

Губернатор призвал министров найти решение не только, как повысить рождаемость, но и как укрепить благополучие уральских семей. Безусловно, улучшения в сфере образования, которых также пытается добиться губернатор, помогут и в вопросе демографии. Куйвашев уже отдал указ начать инвентаризацию в школах, а также найти инвесторов для строительства новых учебных зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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