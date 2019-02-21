Около 100 снегоуборочных машин выедут на дороги бороться с метелью в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 11:57 2019-02-21T14:26:53+03:00

Если 22 и 23 февраля вы решите отправиться в путь, утеплитесь и запаситесь терпением Фото: Алексей БУЛАТОВ

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По прогнозу синоптиков, еще 22 февраля на Урале поднимется метель. Осадки достигнут 0,6 миллиметра, а скорость ветра - 7 - 15 метров в секунду. Наутро в самый праздник, 23 февраля, на улицы города выедет почти 100 снегоуборочных машин. Бороться им предстоит со снегом и на федеральных трассах, так что «Уралуправтодор» просит водителей не затруднять работу снегоуборочной техники. Как говорится, тише едешь - дальше будешь. Так что запаситесь терпением и не пытайтесь обогнать медленно идущую технику, лучше ехать следом.

- Будьте особенно внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию и выбирайте скоростной режим, соответствующий погодным условиям, - напутствуют в «Уралуправтодор».

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах Уральского федерального округа можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

Так, сегодня ночью микроавтобус врезался в снегоуборочную машину - пострадало пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU