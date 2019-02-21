2019-02-21T14:21:53+03:00
Общество

Яд, ножницы, звукозаписывающие ручки: что еще уральцы пытались пронести в суд в 2018 году

Приставы Свердловской области огласили список запрещенных предметов, которые могли бы попасть в зал заседания
Дарья РЯБОВА
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Более пяти тысяч запрещенных предметов хотели пронести участники судебных процессов на УралеБолее пяти тысяч запрещенных предметов хотели пронести участники судебных процессов на УралеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Каждый год в здание суда по всей Свердловской области хотят пронести что-то запретное. В минувшем 2018 году изобретательные участники заседания предприняли попытки пронести более пяти тысяч запрещенных предметов. Среди них есть весьма оригинальные - звукозаписывающая авторучка, нож в пряжке ремня. В 2017-м кто-то даже исхитрился и прихватил с собой помаду-электрошокер.

Есть и стандартный набор - газовые баллончики, патроны, огнестрельное и пневматическое оружие, ножи и другие колющие предметы, к примеру ножницы. Пробуют участники суда проносить и различные ядовитые жидкости - от огнеопасных, которые могут способствовать пожару, до тех, которые достаточно плеснуть в лицо человеку. Кислота, например.

- Вот недоволен человек решением судьи или показаниями свидетелей, в таком состоянии он готов пойти на любое преступление, - объясняют в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области. - Недавно в районом суде Ирбита мужчина пытался пронести спиртосодержащую жидкость. Даже не алкоголь. А для каких целей, он так и не смог ответить. Может, и поджечь кого-то хотел. Судебные приставы эту жидкость изъяли и направили материал в отдел полиции.

Стоит отметить, что после того, как человек выходит из зала суда, вещи ему, конечно, возвращают. За редким исключением. Не стоит ждать обратно особенно опасные предметы без необходимого разрешения.

Ежедневно судебным приставам приходится не только предотвращать попадание в зал суда запрещенных предметов. Им необходимо доставлять в зал суда участников судебного процесса, которые не желают добровольно являться в суд. Так, за 2018 год в суды было доставлено 8945 таких граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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