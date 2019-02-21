2019-02-21T10:21:25+03:00
Недвижимость

Жителей Екатеринбурга пригласили обсудить благоустройство набережной в школу

Эскизный проект презентуют 27 февраля
Лев ИСТОМИН
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Один из вариантов обустройства набережной реки Ольховка. Фото: проектная документацияОдин из вариантов обустройства набережной реки Ольховка. Фото: проектная документация
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Чиновники из администрации Железнодорожного района Екатеринбурга пригласили горожан обсудить проект благоустройства набережной реки Ольховка от пешеходного моста через реку до улицы Колмогорова 27 февраля в актовый зал Гимназии №155 по улице Челюскинцев, 90. Регистрация на слушания начнется в 17 часов, а сами слушания стартуют в 18 часов.

Фото: проектная документация

Фото: проектная документация

- Обсуждение проводится с целью обеспечения условий для широкого общественного участия, вовлечения жителей, местных сообществ в процесс совместного определения целей и задач развития района, - сообщили в администрации Железнодорожного района.

Фото: проектная документация

Фото: проектная документация

Городское пространство в районе реки Ольховка будут обновлять вместе с набережной реки Исеть от моста на улице Челюскинцев до моста УрГУПС. На сайте районной администрации идет обсуждение, где каждый может оставить свои пожелания, ответив на вопросы по развитию этой территории, приоритетное направление и нужные элементы благоустройства.

Фото: проектная документация

Фото: проектная документация

Здесь предлагается оборудовать детские площадки, тематические зоны отдыха, современное наружное освещение. Работы намечены на 2019-2021 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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