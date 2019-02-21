Военнослужащей с Урала, которая избила маленькую дочь за отказ поесть, грозят четыре месяца в камере

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-21T10:21:01+03:00

Сейчас малышка находится на попечении у бабушки

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Военнослужащую 3280 войсковой части Новоуральска прапорщика Галину Поторочину привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщается на сайте главного военного следственного управления РФ. Скандал вокруг женщины разгорелся после того, как она избила маленькую дочку за отказ есть.

Дети Галины. Фото: соцсети

- Следствием установлено, что 31 января текущего года Поторочина нанесла 3- летней дочери удары по голове и телу, причинив ребенку телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и многочисленных гематом на теле, - говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Отмечается, что максимальным наказанием за такое преступление является арест на срок до четырех месяцев.

Малышка уже прошла стационарное лечение и сейчас находится на попечении у бабушки.

ИСТОЧНИК KP.RU