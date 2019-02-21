2019-02-21T10:01:04+03:00
Происшествия

На Урале прокуратура заблокировала сайты, где продавались фальшивые трудовые книжки

Любой желающий мог получить фейковый документ, при этом не устраиваясь на работу
Дарья РЯБОВА
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Невьянская городская прокуратура добилась того, чтобы информацию об изготовлении фейковых книжек убрали из общего доступаНевьянская городская прокуратура добилась того, чтобы информацию об изготовлении фейковых книжек убрали из общего доступаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Невьянская прокуратура обнаружила десять сайтов, где сообщалось о предоставлении фальшивых трудовых книжек. Причем изобретательные «бизнесмены» продавали книжки с необходимым покупателю стажем работы без реального трудоустройства. Но этим предложением создатели сайта не ограничивались. Им под силу было даже исправить нежелательные цифры на желаемые в уже существующем документе. Так без лишних усилий каждый клиент мог приобрести «дополнительный стаж работы».

- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию об изготовлении, сбыте и использовании поддельных документов, - поясняют в пресс-служба прокуратуры Свердловской области. - За это предусмотрена уголовная ответственность.

Прокуратура направила в суд заявление о включении сайтов в Единый реестр сетевых адресов, где распространяется запрещенная в РФ информация. Суд уже удовлетворил исковые требования. В данный момент эти сайты заблокированы, информация изъята из публичного доступа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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