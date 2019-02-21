2019-02-21T09:25:06+03:00
Происшествия

Рядом с Екатеринбургом микроавтобус врезался в снегоуборочную машину

В аварии пострадали пять человек - при этом в иномарке было шесть пассажиров
Дарья РЯБОВА
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Иномарка вместе с пассажирами ехала в Екатеринбург из Казахстана Фото: "Служба спасения"СОВА"Иномарка вместе с пассажирами ехала в Екатеринбург из Казахстана Фото: "Служба спасения"СОВА"
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Ночью с 20 на 21 февраля на Челябинском тракте недалеко от Екатеринбурга произошло ДТП. За рулем микроавтобуса «Мерседес Бенц Спринтер» сидел 46-летний уроженец Казахстана. На иномарке он передвигался с прицепом, поэтому не рассчитал расстояние от едущего впереди «МАЗа». Водитель грузовика чистил дороги от снега и не заметил угрозы возможного столкновения, которого, к сожалению, избежать не удалось.

- В аварии пострадали пять пассажиров микроавтобуса «Мерседес», - рассказывают в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. - При этом всего в машине сидело шесть людей. Всех пострадавших бригада скорой помощи увезла в 36-ю Городскую больницу Екатеринбурга. Двое попали в реанимацию.

Стало известно, что микроавтобус с пассажирами ехал из Казахстана в Екатеринбург. Все они планировали отправиться на торговый рынок «Таганский ряд». К несчастью, с этим им пока придется повременить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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