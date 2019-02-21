2019-02-21T07:57:53+03:00
Общество

Мэру Нижнего Тагила пришло более 50 тысяч жалоб на мусорного оператора

В квитанциях компании «Рифей» были выставлены некорректные счета за вывоз мусора
Дарья РЯБОВА
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Мэр Нижнего Тагила пообщался с главами компании и договорился, как будет решаться проблемаМэр Нижнего Тагила пообщался с главами компании и договорился, как будет решаться проблемаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На днях глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с представителями компании «Рифей». Работа этого мусорного оператора крайне возмутила более 50 тысяч жильцов. Тагильчанам пришли неправильные квитанции за «Обращение с твердыми коммунальными отходами». Ошибки в счетах коснулись и пожилых людей, что особенно вызвало беспокойство мэра города.

- От проблем людей никто отмахиваться не будет, - уверяет мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Чтобы разобраться с неправильно выставленными счетами, горожанам не придется собирать огромный пакет документов. К заявлению нужно приложить лишь копии паспорта и документов на недвижимость.

- Жители, которые получили квитанции с фактическими и орфографическими ошибками, могут обратиться в любой из центров обслуживания населения, - объясняют в пресс-службе мэрии. - Там им помогут написать заявление. До конца апреля пеня за данную коммунальную услугу начисляться не будет.

Также глава города заметил, что мусорный оператор допустил еще одну серьезную ошибку - выставил счета жителям некоторых сел, которым при этом эту услугу не оказывают.

Мэр Нижнего Тагила надеется, что это недоразумение не испортило отношение граждан к мусорной реформе, которая по сути призвана улучшить экологию, а не содрать еще больше денег с населения. Так, например, помимо вывоза мусора из дворов, региональный оператор будет заниматься устроением несанкционированных свалок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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