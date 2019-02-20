«Деловая пятница» с «Комсомольской правдой»: обсуждаем «мусорную реформу» со специалистами

СЕГОДНЯ 16:35 2019-02-20T16:35:48+03:00

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В пятницу, 22 февраля, в Ельцин Центре на пятом этаже в 10 часов утра стартует масштабное обсуждение «мусорной реформы». У жителей Свердловской области за неполные полтора месяца накопилось немало вопросов к спикерам мероприятиям. Их мы и обсудим на профессиональной площадке.

На встречу придут представители руководства Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, сотрудники администраций Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска, а также региональные операторы, эксперты сферы ЖКХ и строительства.

В качестве гостей на встрече будут присутствовать руководители предприятий, работающих в сферах строительства, ЖКХ и переработки мусора, а также блогеры и представители общественности.

По итогам мероприятия «Комсомольская правда» опубликует подробный материал с ответами на самые острые вопросы по теме проведения «мусорной реформы» в Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU