Главу Верхотурья оштрафовали за благоустройство дорог без конкурса
Главу Верхотурского округа оштрафовали за нарушение закона при проведении госзакупок. Недочеты вскрылись во время прокурорской проверки расходования денег, выделенных муниципалитету из областной казны в 2016-2017 годах в виде субсидий, субвенций и других трансфертов.
- В нарушение требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заказ на выполнение работ по благоустройству гостевого маршрута размещен без проведения конкурса или аукциона и заключен с единственным поставщиком, чем нарушен порядок, устанавливающий ограничения в сфере закупок товаров, работ, услуг, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В отношении главы возбудили административное дело и оштрафовали на 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU