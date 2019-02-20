Главу Верхотурья оштрафовали за благоустройство дорог без конкурса

СЕГОДНЯ 15:54 2019-02-20T15:56:49+03:00

Заказ на работы был заключен с единственным поставщиком

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Главу Верхотурского округа оштрафовали за нарушение закона при проведении госзакупок. Недочеты вскрылись во время прокурорской проверки расходования денег, выделенных муниципалитету из областной казны в 2016-2017 годах в виде субсидий, субвенций и других трансфертов.

- В нарушение требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заказ на выполнение работ по благоустройству гостевого маршрута размещен без проведения конкурса или аукциона и заключен с единственным поставщиком, чем нарушен порядок, устанавливающий ограничения в сфере закупок товаров, работ, услуг, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В отношении главы возбудили административное дело и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU