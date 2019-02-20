В Первоуральске пропал молодой мужчина с провалами в памяти

СЕГОДНЯ 14:49 2019-02-20T15:02:39+03:00

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Из поселка Талица под Первоуральском пропал без вести 27-летний Данил Андреевич Молодых. Мужчина ушел из дома еще 13 февраля и до сих пор о нем ничего не известно.

- Рост 180 сантиметров, волосы темные, телосложение худощавое. Был одет в синюю куртку Аляска, черную вязаную шапку, ярко-оранжевые штаны со светоотражающими элементами и черные зимние ботинки, - говорится в ориентировке.

Фото: соцсети

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Данила Молодых, просят сообщить об этом координатору поиска: +7(961)-767-17-49 Андрей (ДЮС) или в полицию по номеру 02.Мужчина нуждается в медицинской помощи, у него возможны провалы в памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU