Поселок Малый Исток превратят в «музыкальный микрорайон»
В улицах Малого Истока увековечат имена знаменитых композиторов и оперных и эстрадных певцов. Об этом в своем посте в Facеbook сообщил депутат Гордумы Дмитрий Сергин.
В поселке появятся 12 «музыкальных» улиц в честь Клавдии Шульженко, Осипа Козловского, Сергея Лемешева, Марка Бернеса, Юрия Гуляева, Муслима Магомаева, Исаака Дунаевского, Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна, Альфреда Шнитке, Мстислава Ростроповича и Бориса Штоколова.
- Мне кажется, что масштаб личности этих людей значительно выше, чем увековечивание в наименовании небольших улиц в частном секторе. Но комиссия по топонимике всё же приняла такое решение, - отметил Сергин.
А вот переименование Площади Коммунаров в Екатеринбурге не состоится. Ранее партия ЛДПР просила дать ей название Примирения и Согласия, однако спецкомиссия идею не одобрила.
ИСТОЧНИК KP.RU