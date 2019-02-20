2019-02-20T14:17:57+03:00
Общество

Поселок Малый Исток превратят в «музыкальный микрорайон»

Здесь 12 улиц назовут в честь известных композиторов и певцов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В улицах Малого Истока увековечат имена знаменитых композиторов и оперных и эстрадных певцов. Об этом в своем посте в Facеbook сообщил депутат Гордумы Дмитрий Сергин.

В поселке появятся 12 «музыкальных» улиц в честь Клавдии Шульженко, Осипа Козловского, Сергея Лемешева, Марка Бернеса, Юрия Гуляева, Муслима Магомаева, Исаака Дунаевского, Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна, Альфреда Шнитке, Мстислава Ростроповича и Бориса Штоколова.

- Мне кажется, что масштаб личности этих людей значительно выше, чем увековечивание в наименовании небольших улиц в частном секторе. Но комиссия по топонимике всё же приняла такое решение, - отметил Сергин.

А вот переименование Площади Коммунаров в Екатеринбурге не состоится. Ранее партия ЛДПР просила дать ей название Примирения и Согласия, однако спецкомиссия идею не одобрила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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