Три человека погибли: в Верхотурье мужчина умышленно спалил дом вместе с жильцами

СЕГОДНЯ 13:43 2019-02-20T13:46:15+03:00

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В Верхотурье судят 31-летнего местного жителя, который специально поджег двухквартирный жилой дом.

Трагедия произошла ночью на улице Малышева, 65. Накануне Виктор Чупров разругался с приятелем и решил ему отомстить - да не просто подложить какую-нибудь свинью, а буквально сжить со свету.

- Злоумышленник прокрался к одноэтажному деревянному двухквартирному дому с целью поджечь входную дверь приятеля. Попасть в крытый двор квартиры, где проживал знакомый, подсудимый не смог, но идею отомстить не оставил и поджег дом со стороны соседского жилья, - рассказали в пресс-службе областного суда.

В результате пожара предполагаемый обидчик с семьей получил травмы и ожоги, а вот его соседи - 31-летняя женщина с 2-летней дочерью и 65-летний мужчина - погибли.

Подозреваемого задержали «по горячим следам». По просьбе подсудимого уголовное дело рассматривается с участием присяжных. Заседатели признали мстителя виновным.

Гособвинение запросило для Виктора Чупрова пожизненный срок. Окончательный приговор суд огласит 21 февраля в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU