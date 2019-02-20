Мэрия Екатеринбурга не справилась с указом президента

СЕГОДНЯ 13:39 2019-02-20T13:39:37+03:00

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Мэрия Екатеринбурга не сможет к 2021 году перевести все городские школы на график обучения в одну смену. Это произойдет не раньше 2025 года.

По словам главы департамента образования Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой, установленный плановый показатель по переходу на односменное обучение до 2021 года может быть выполнен лишь частично. Наиболее остро эта проблема наблюдается в новых микрорайонах.

- В микрорайонах новой застройки, таких как Академический и Краснолесье, где есть определенное напряжение, и живет много молодых семей, к 2021 году мы, наверное, с этим показателем не справимся, - отметила Сибирцева.

Всего сейчас в разработке находятся 12 тысяч мест в городских школах, но пока не все они подтверждены бюджетными деньгами.

- В проектируемых и строящихся школах предусмотрены переходящих с прошлого года 4025 мест, в пяти школах, которые начнут строиться в этом году, 3175 мест. Количество мест в проектировании — 5 500. Итого свыше 12 тысяч мест находится в той или иной степени проработки. Итого, если мы берем укрупненно стоимость школы на 1000 мест порядка миллиарда рублей, у нас потребность в деньгах 12 миллиардов рублей, - рассказал заместитель председателя комитета строительства городской администрации Андрей Корюков.

Отметим, что в этом году начались проблемы с записью детей в первые классы. В итоге в ряде школ были запланированы десятки первых классов.

ИСТОЧНИК KP.RU