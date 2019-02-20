На Среднем Урале в рамках нацпроекта отремонтируют 140 километров дорог

СЕГОДНЯ 12:20 2019-02-20T12:21:06+03:00

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Почти 140 километров региональных и муниципальных трасс отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области в этом году.

Продолжится доведение до нормативов на 17 участках Серовского тракта, отрезка дороги Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское, дороги Серов-Сосьва-Гари, Режевского тракта. Запланирован ремонт подъезда к Ново-Свердловской нефтебазе и километрового отрезка дороги Екатеринбург-Первоуральск.

- Кроме полномасштабных ремонтов дорожники уберут колеи на дорогах Белоярский-Асбест, Богданович-Сухой Лог, Екатеринбург-Реж-Алапаевск, обход Верхней Пышмы, Полевском тракте и ЕКАДе. Также национальный проект принесет новую транспортную развязку на пересечении кольцевой автодороги и Чусовского тракта, - рассказали в Департаменте информполитики региона.

В самом Екатеринбурге отремонтируют 16 участков протяженностью 29,5 километра. В проект вошли улицы Малышева от Восточной до Высоцкого, Челюскинцев от Космонавтов до Смазчиков, Волгоградская от Ясной до Московской, Стрелочников, Черепанова от Готвальда до Выездного, Ясная от Московской до Бардина, Восточная от Первомайской до Челюскинцев, Мира от Малышева до Библиотечной, Декабристов от Восточной до Белинского, Щербакова от Белинского до Щербакова 145б, Амундсена от Объездной до Мостовой, Куйбышева от Белинского до Восточной, Таганская, Шефская от путепровода по Блюхера до Фронтовых бригад, Индустрии, Агрономическая от Рижского до Ферганской.

ИСТОЧНИК KP.RU