S7 AirLines заплатит екатеринбуржцам 87 тысяч, потраченные на еду и гостиницу из-за задержки рейса

СЕГОДНЯ 12:00 2019-02-20T12:04:29+03:00

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Две екатеринбурженки отсудили у авиакомпании 87 тысяч рублей за непредвиденные траты из-за задержки рейса.

Екатерина вместе с дочерью купили билеты по маршруту Екатеринбург-Москва-Доха-Куала-Лумпур и обратно. Перевозчиком являлась Авиакомпания «Сибирь» (S7 AirLines). Но путешествие не задалось еще в аэропорту вылета.

Рейс до Москвы задержали на 3 часа, в связи с чем пассажирки пропустили стыковочные рейсы. При этом перевозчик не предоставил ни гостиницы, ни питания, ни хранение багажа. Все это Екатерине пришлось оплатить самой. Женщина подала претензию в адрес авиакомпании, но уладить вопросы мирно не получилось.

Екатерина подала иск, где просила взыскать с перевозчика штраф, убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и расходы по оплате услуг представителя - всего 132 тысячи рублей. Однако суд снизил сумму выплат до 87 тысяч. Авиакомпанию такое решение не устроило, и она подала апелляцию, ссылаясь на то, что задержка произошла из-за плохой погоды.

- Пунктом правил «Воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» предусмотрено, что в случае задержки рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, перевозчик обязан организовать для пассажиров ряд услуг. В данной ситуации Екатерине и ее дочери должны были предоставить услуги по хранению багажа, обеспечить горячим питанием и разместить в гостинице без дополнительной платы, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Решение оставлено без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU