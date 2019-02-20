2019-02-20T11:25:48+03:00
Общество

У знаменитой Невьянской «падающей» башни появилась охранная зона

Территория охватывает пять объектов культурного наследия федерального значения
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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На охранной территории запрещаются земляные и строительные работыНа охранной территории запрещаются земляные и строительные работыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области определило охранную зону Невьянской башни. Территория будет охватывать пять объектов культурного наследия федерального значения: «Пос. Гать», «Городище у озера», «Стоянка «Калмацкий Брод» и могильник сарматского времени», «Ст. Новая П», «Сел. Новое III».

- На охранной территории запрещаются земляные и строительные работы, кроме направленных на сохранение Объекта или его элементов, историко-градостроительной или природной среды, а также работ, определенных особым режимом использования земельного участка, в границах которого располагается Объект, - говорится в документе.

На самой Невьянской башне нельзя устанавливать рекламные конструкции и инженерное оборудование и проводить любые работы, которые могут спровоцировать вибрацию грунта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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