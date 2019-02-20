На Урале посадили участкового, требовавшего у таджика-нелегала взятку за возврат паспорта
В Екатеринбурге посадили бывшего участкового. Евгения Тагильцева признали виновным в получении взятки.
Знакомый теперь уже экс-полицейского попросил его вернуть паспорт одного из таджиков. Документ у мигранта изъяли в ходе рейда по выявлению нелегалов. Тагильцев согласился не привлекать иностранца к административной ответственности за 15 тысяч рублей.
- Затем знакомый гражданина Таджикистана, находясь в помещении опорного пункта ОП № 15 передал полученную взятку Тагильцеву за возвращение паспорта. В дальнейшем участковый был задержан сотрудниками службы собственной безопасности, при его личном досмотре обнаружены переданные средства. В настоящее время Тагильцев уволен из органов полиции, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Посредник в передаче взятки был осужден на три года с отбыванием в колонии общего режима. Бывшего участкового приговорили к 4,5 годам колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU