2019-02-20T09:56:33+03:00
Общество

На Урале посадили участкового, требовавшего у таджика-нелегала взятку за возврат паспорта

«Услугу» полицейский оценил в 15 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге посадили бывшего участкового. Евгения Тагильцева признали виновным в получении взятки.

Знакомый теперь уже экс-полицейского попросил его вернуть паспорт одного из таджиков. Документ у мигранта изъяли в ходе рейда по выявлению нелегалов. Тагильцев согласился не привлекать иностранца к административной ответственности за 15 тысяч рублей.

- Затем знакомый гражданина Таджикистана, находясь в помещении опорного пункта ОП № 15 передал полученную взятку Тагильцеву за возвращение паспорта. В дальнейшем участковый был задержан сотрудниками службы собственной безопасности, при его личном досмотре обнаружены переданные средства. В настоящее время Тагильцев уволен из органов полиции, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Посредник в передаче взятки был осужден на три года с отбыванием в колонии общего режима. Бывшего участкового приговорили к 4,5 годам колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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