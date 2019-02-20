В Каменске-Уральском бизнесмены сдавали ТРЦ, запрещенный к эксплуатации

СЕГОДНЯ 09:04 2019-02-20T09:07:21+03:00

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Судебные приставы Каменск-Уральского опечатали вход в торгового-развлекательный комплекс «Юбилейный» по улице Алюминиевая, 77. Как выяснилось в ходе проверки, владельцы здания не получили на его использование разрешение. Однако жажда денег оказалась сильнее, и два индивидуальных предпринимателя без зазрения совести сдали ТРЦ в аренду.

Фото: УФССП по Свердловской области

- Здание являлось местом повышенной опасности для граждан. Судебными приставами арендаторам были вручены требования для освобождения арендуемых помещений. Входные группы объекта были опечатаны и опломбированы, - сообщили в УФССП по Свердловской области.

Фото: УФССП по Свердловской области

Снова открыть свои двери для продавцов и покупателей торговый центр сможет только после того, как владельцы оформят все необходимые документы.

ИСТОЧНИК KP.RU