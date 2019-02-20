Свердловская область на два дня погрузится в смог
Синоптики объявили о первой степени опасности
Вредный туман продержится до вечера четвергаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В след за вернувшимися заморозками в Свердловскую область пришел еще и смог. Вредный туман окутает Средний Урал на ближайшие два дня. Синоптики объявили о первой степени опасности.
- С 20:00 19 февраля до 20:00 21 февраля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - говорится в сообщении Уралгидрометцентра.
В Каменск-Уральском отмечен повышенный уровень загрязняющих веществ в воздухе.
ИСТОЧНИК KP.RU