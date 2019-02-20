2019-02-20T08:42:36+03:00
Общество

Свердловская область на два дня погрузится в смог

Синоптики объявили о первой степени опасности
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Вредный туман продержится до вечера четвергаВредный туман продержится до вечера четвергаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В след за вернувшимися заморозками в Свердловскую область пришел еще и смог. Вредный туман окутает Средний Урал на ближайшие два дня. Синоптики объявили о первой степени опасности.

- С 20:00 19 февраля до 20:00 21 февраля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - говорится в сообщении Уралгидрометцентра.

В Каменск-Уральском отмечен повышенный уровень загрязняющих веществ в воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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