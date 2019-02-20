2019-02-20T08:26:54+03:00
Общество

В Асбесте пьяный подросток угнал машину, чтобы покататься с друзьями в День рождения

Полгода назад юношу уже штрафовали за аналогичное преступление
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Кроме водителя в автомобиле находились шестеро его приятелейКроме водителя в автомобиле находились шестеро его приятелейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Асбесте автоинспекторы задержали нетрезвого бесправного 17-летнего водителя.

Внимание сотрудников ГИБДД привлекла вазовская «четырнадцатая», нарушившая ПДД. На законные требования остановиться водитель нажал на газ и попытался скрыться. Началась погоня.

Когда легковушку удалось остановить, оказалось, что ее салон набит несовершеннолетними подростками: кроме водителя, в автомобиле находились шестеро его друзей.

- Автомобилем управлял 17-летний парень, который в августе прошлого года уже попадался за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда материалы были переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних, по решению которой юноша был оштрафован на 30 тысяч рублей, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - На этот раз он управлял машиной, ключи от которой ему вынесла подруга, которая: «взяла их у отца, пока тот спал, чтобы покататься».

Устроить покатушки на угнанной машине компания решила после того, как накануне весь вечер бурно отмечала день рождения. Проходить медосвидетельствование водитель отказался, заявив, что не доверяет приборам и медицине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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