Мэрия Сухого Лога переселила инвалида-«афганца» в дом без света, воды и тепла

СЕГОДНЯ 07:43 2019-02-20T07:47:38+03:00

Подключения к инженерным сетям пришлось добиваться больше года

Изменить размер текста: A A

В Сухом Логу прокуратура помогла ветерану Афганской войны и инвалиду второй группы привести выделенное ему жилье в пригодное состояние.

Новый дом для воина-интернационалиста был построен еще в 2013 году. Потом до 2014-го оформлялись бумаги, по которым коттедж переходил в собственность муниципалитета. А самому «афганцу» жилье дали только в 2017-м.

Фото: пресс-служба областной прокуратуры

К этому моменту пустовавший столько времени коттедж стал непригоден для проживания. В нем были отключены освещение, водоснабжение, канализация, газ и отопление. Неоднократные обращения мужчины к местным властям были проигнорированы.

Тогда «афганец» обратился в прокуратуру. Надзорное ведомство подало иск с требованием обязать администрацию подключить дом инвалида к благам цивилизации, но суд заявление не удовлетворил.

Фото: пресс-служба областной прокуратуры

- Проявив принципиальность, прокуратура на решение городского суда внесла апелляционное представление. Свердловский областной суд решение первой инстанции отменил и обязал администрацию предоставить ветерану-«афганцу» жилое помещение, пригодное для проживания с подключением к системам элекстроснабжения и газоснабжения в течении трех месяцев, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас дом ветерана полностью готов к долгожданному переезду и заселению.

ИСТОЧНИК KP.RU