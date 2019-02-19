Не добежал до «зебры» 10 метров: в Екатеринбурге легковушка сбила ребенка

19 Февр. 22:36 2019-02-19T22:38:10+03:00

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Во вторник в 18:20 в Екатеринбурге возле дома №13 по улице Луганской 28-летний автолюбитель с 10-летним стажем за рулем «Лада Ларгус» сбил ребенка рядом с пешеходным переходом.

Мужчина ехал со стороны поселка Кольцово в сторону центра города. После перекрестка с улицей Саввы Белых, он не успел затормозить перед выбежавшим на проезжую часть мальчиком и сбил его.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Школьник не добежал до «зебры» чуть меньше 10 метров и оказался на дороге в неположенном месте. Водитель попытался затормозить, но просто не успел остановиться.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

- Бригадой скорой медицинской помощи ребенок доставлен в 9 ДМБ с предварительным диагнозом «ушиб мягких тканей левой голени», - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Сейчас стражи порядка выясняют точные причины ДТП с участием ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU