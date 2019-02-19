2019-02-19T22:38:10+03:00
Происшествия

Не добежал до «зебры» 10 метров: в Екатеринбурге легковушка сбила ребенка

Мальчика отправили в больницу № 9
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Водитель применил экстренное торможение. Фото: ГИБДД по ЕкатеринбургуВодитель применил экстренное торможение. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

Во вторник в 18:20 в Екатеринбурге возле дома №13 по улице Луганской 28-летний автолюбитель с 10-летним стажем за рулем «Лада Ларгус» сбил ребенка рядом с пешеходным переходом.

Мужчина ехал со стороны поселка Кольцово в сторону центра города. После перекрестка с улицей Саввы Белых, он не успел затормозить перед выбежавшим на проезжую часть мальчиком и сбил его.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Школьник не добежал до «зебры» чуть меньше 10 метров и оказался на дороге в неположенном месте. Водитель попытался затормозить, но просто не успел остановиться.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

- Бригадой скорой медицинской помощи ребенок доставлен в 9 ДМБ с предварительным диагнозом «ушиб мягких тканей левой голени», - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Сейчас стражи порядка выясняют точные причины ДТП с участием ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге рядом с Южным автовокзалом горит частный дом
МинЖКХ потребовало от мусорных операторов сделать уральцам перерасчеты
Тагильские зэки будут делать парты для городских школ
В Березовском посадили воров, взломавших монтировкой салон связи, магазин шуб и ломбард
Банк УРАЛСИБ получил награду за достижения в области развития искусственного интеллекта
В Артемовском посадили продавца фруктов, нанявшего киллера для партнера по бизнесу
В Екатеринбурге реконструируют Драмтеатр
В Нижних Сергах пожарные спасли обессиленную от голода сову
После таинственного исчезновения екатеринбуржца следователи возбудили уголовное дело
Экс-глава Камышлова вернет в бюджет 14,5 миллиона рублей
В Екатеринбурге к 2020 году могут построить мемориал труженикам тыла
Семья из Екатеринбурга засудила микрозаймы и снизила кредитную ставку на 60 %
Александр Высокинский назначил начальника Департамента информатизации
В Нижнем Тагиле ищут 50-летнего инвалида