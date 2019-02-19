В Екатеринбурге рядом с Южным автовокзалом горит частный дом
На его месте собираются построить многоэтажный жилой комплекс
Фото: Николай Скакунов/Инцидент Екатеринбург
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В Екатеринбурге на улице Степана Разина в районе Южного автовокзала сегодня днем загорелся старый частный жилой дом. Дым от пожара было видно даже из центра города.
- Пожарные уже борются с огнем на месте ЧП, - заявили в пресс-службе МЧС. По предварительным данным в огне никто не пострадал.
Отметим, что в районе пожара осталось всего несколько частных домов, на месте которых в ближайшие годы должен появиться огромный жилой комплекс, который будет соседствовать с автовокзалом.
ИСТОЧНИК KP.RU