В Екатеринбурге рядом с Южным автовокзалом горит частный дом

СЕГОДНЯ 16:45 2019-02-19T16:45:23+03:00

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В Екатеринбурге на улице Степана Разина в районе Южного автовокзала сегодня днем загорелся старый частный жилой дом. Дым от пожара было видно даже из центра города.

- Пожарные уже борются с огнем на месте ЧП, - заявили в пресс-службе МЧС. По предварительным данным в огне никто не пострадал.

Отметим, что в районе пожара осталось всего несколько частных домов, на месте которых в ближайшие годы должен появиться огромный жилой комплекс, который будет соседствовать с автовокзалом.

ИСТОЧНИК KP.RU