2019-02-19T16:45:23+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге рядом с Южным автовокзалом горит частный дом

На его месте собираются построить многоэтажный жилой комплекс
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Фото: Николай Скакунов/Инцидент ЕкатеринбургФото: Николай Скакунов/Инцидент Екатеринбург
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге на улице Степана Разина в районе Южного автовокзала сегодня днем загорелся старый частный жилой дом. Дым от пожара было видно даже из центра города.

- Пожарные уже борются с огнем на месте ЧП, - заявили в пресс-службе МЧС. По предварительным данным в огне никто не пострадал.

Отметим, что в районе пожара осталось всего несколько частных домов, на месте которых в ближайшие годы должен появиться огромный жилой комплекс, который будет соседствовать с автовокзалом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МинЖКХ потребовало от мусорных операторов сделать уральцам перерасчеты
Тагильские зэки будут делать парты для городских школ
В Березовском посадили воров, взломавших монтировкой салон связи, магазин шуб и ломбард
Банк УРАЛСИБ получил награду за достижения в области развития искусственного интеллекта
В Артемовском посадили продавца фруктов, нанявшего киллера для партнера по бизнесу
В Екатеринбурге реконструируют Драмтеатр
В Нижних Сергах пожарные спасли обессиленную от голода сову
После таинственного исчезновения екатеринбуржца следователи возбудили уголовное дело
Экс-глава Камышлова вернет в бюджет 14,5 миллиона рублей
В Екатеринбурге к 2020 году могут построить мемориал труженикам тыла
Семья из Екатеринбурга засудила микрозаймы и снизила кредитную ставку на 60 %
Александр Высокинский назначил начальника Департамента информатизации
В Нижнем Тагиле ищут 50-летнего инвалида