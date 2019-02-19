МинЖКХ потребовало от мусорных операторов сделать уральцам перерасчеты

СЕГОДНЯ 15:58 2019-02-19T16:11:35+03:00

С начала февраля в МинЖКХ поступило 200 жалоб на «завышенные» счета Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области потребовало от региональных операторов по вывозу мусора составить актуальную базу данных своих потребителей и исправить ошибки, допущенные при начислении платежей за январь.

С начала февраля в МинЖКХ поступило 200 жалоб на «завышенные» счета. В результате проверки обращений специалисты обнаружили неверные сроки выставления квитанций, некорректную информации о потребителях и грубые опечатки.

- Все это свидетельствует о неудовлетворительной работе региональных операторов и нанятых ими расчетных центров, и снижает доверие людей не только к их работе, но и в целом ко всей системе обращения с ТКО, что, на наш взгляд, совершенно необоснованно и недопустимо, - сказал глава ведомства Николай Смирнов.

По всем фактам ошибок операторы должны оперативно произвести перерасчеты.

ИСТОЧНИК KP.RU