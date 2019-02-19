В Березовском посадили воров, взломавших монтировкой салон связи, магазин шуб и ломбард

СЕГОДНЯ 15:32 2019-02-19T15:35:39+03:00

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В Березовском отправили за решетку двух местных жителей, которые систематически обкрадывали в городах области салоны сотовой связи, меховые магазины и ломбарды. За девять месяцев 34-летний Виталий Байрамалов и 28-летний Александр Адамович обнесли пять торговых точек.

Все кражи приятели планировали заранее с обсуждением и поисками путей отхода. Объектами посягательств становились магазины, оборудованные пластиковыми дверями, без металлических решеток, чтобы их без труда можно было вскрыть или выломать монтировкой.

- Все хищения совершены с 2:00 до 4:00. Кроме Адамовича и Байрамалова в составе преступной группы действовали и иные соучастники, однако их личности в ходе следствия не установлены, в связи с чем в отношении них материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Общий ущерб составил более 12 миллионов рублей.

Суд приговорил Александра Адамовича к 11 годам 3 месяцам колонии строгого режима, Виталия Байрамалова - к 12 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU