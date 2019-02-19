В Артемовском посадили продавца фруктов, нанявшего киллера для партнера по бизнесу

СЕГОДНЯ 14:27 2019-02-19T14:32:08+03:00

Наемный несостоявшийся киллер будет сидеть на один год меньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Присяжные заседатели отправили мужчину в колонию на 9,5 лет

Изменить размер текста: A A

В Артемовском на основании вердикта коллегии присяжных вынесен приговор предпринимателю, который долгие годы торговал в городе овощами и фруктами. Араза Ширалиева признали виновным в найме киллера для убийства партнера по бизнесу.

Рабочих проблем у мужчин не было, но вот личные отношения никак не складывались. И в один из дней подсудимый решил убрать компаньона. Для этого Ширалиев нашел исполнителя, вручил ему самодельный револьвер и отправил на дело.

- При этом, находясь на месте преступления, обвиняемый лично руководил действиями наемника. В результате потерпевший получил множественные повреждения в области головы, кистей рук и тела. После совершения преступления Ширалиев скрылся от органов предварительного расследования, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Задержать беглеца удалось только спустя три года. Наемный несостоявшийся киллер получил 8,5 лет колонии строгого режима. Самого заказчика приговорили к 9,5 годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU