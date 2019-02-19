2019-02-19T14:16:23+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге реконструируют Драмтеатр

Со здания уберут остекление
Лев ИСТОМИН
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Драмтеатр изменит внешний обликДрамтеатр изменит внешний обликФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге объявили конкурс на создание лучшей архитектурно-художественной концепции реконструкции Свердловского государственного академического театра драмы, который расположен на Октябрьской площади.

Чиновники намерены изменить не только внешний облик театра, но и прилегающую территорию.

К участию в конкурсе пригласили архитекторов, дизайнеров, строителей и предпринимателей. С 19 февраля до 22 апреля от участников будут принимать заявки и проектные предложения, после чего с 8 по 21 мая жюри подведет итоги конкурса, определив победителя, который получил 500 тысяч рублей.

Проект реконструкции театра должен быть оригинальным и уникальным, соответствующий климатическим условиям региона и отражающий культурно-исторические черты Екатеринбурга.

Отметим, что здание Драмтеатра начали строить в далеком 1977 году, стройка растянулась на 13 лет и завершилась только в 1990 году. В начале 2000-х годов здание театра остеклили, что не очень понравилось руководству города. Тогда вид обновленного фасада раскритиковал даже градоначальник Аркадий Чернецкий.

Этим летом на Октябрьской площади начнется строительство храма святой Екатерины, из-за чего сама площадь будет реконструирована. Противники масштабного строительства выступают за сохранение сквера на набережной Городского пруда. Сторонники же утверждают, что количество зеленых насаждений наоборот увеличится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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