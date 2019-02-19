В Нижних Сергах пожарные спасли обессиленную от голода сову

СЕГОДНЯ 13:06 2019-02-19T14:17:19+03:00

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В Нижних Сергах пожарные развернули настоящую операцию по спасению совы. В диспетчерскую огнеборцев позвонили преподаватели школы № 1 и рассказали, что пернатый хищник уже третий день сидит на упавшей ветке под деревом и не двигается.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Учителя сильно беспокоились, что птица может стать добычей кошек или собак или игрушкой для кого-то из горожан.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Пожарные тут же выехали на место. На громкие звуки и действия сова не реагировала, было видно, что она очень устала и обессилела от голода, - рассказал заместитель начальника 273 пожарно-спасательной части Алексей Екимовских.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Подойти к сове не составило труда - птица не сопротивлялась. После этого спасатели аккуратно посадили пернатую гостью в коробку и привезли в пожарную часть. Здесь хищницу щедро накормили свежим мясом, дали отдохнуть, а потом отпустили в лес.

ИСТОЧНИК KP.RU