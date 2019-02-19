Экс-глава Камышлова вернет в бюджет 14,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:09 2019-02-19T14:21:59+03:00

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Прокуратура через суд добилась взыскания с бывшего главы Камышлова Михаила Чухарева 14,6 миллиона рублей. Именно такая сумма выделялась муниципалитету по программе переселения из аварийного жилья на строительство новых малоэтажных домов.

В ноябре 2013 года администрация Камышловского округа заключила с подрядчиками контракт на возведение жилья. Через год дома были построены, но жить в них оказалось нельзя. Чухарев же, несмотря на это, подписал акты о выполнении работ.

- Прокуратура в рамках проверки исполнения условий контракта и эффективного использования бюджетных средств вскрыла существенные недостатки, препятствующие заселению граждан в «новостройки». При этом работы оплачены администрацией в полном объеме, акты приемки на фактически не выполненные работы подписаны, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На Михаила Чухарева завели уголовное дело. В декабре 2017 года экс-мэра признали виновным в превышении должностных полномочий. Суд назначил ему штраф в 250 тысяч рублей и запретил работать в органах госвласти 3 года.

После этого прокурор подал иск о взыскании с Чухарева 14,6 миллиона рублей в доход местного бюджета. Суд требования удовлетворил. Обвиняемый настаивал на том, что сумма уже взыскана с подрядчика, но судебная коллегия по гражданским делам областного суда жалобу бывшего мэра оставила без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU