В Екатеринбурге к 2020 году могут построить мемориал труженикам тыла

СЕГОДНЯ 11:35 2019-02-19T14:23:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Ветераны уральской столицы выступили с инициативой создать в Екатеринбурге мемориал, посвященный труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны. Представители общественности хотят реализовать проект к 75-летию Победы, которое будет отмечаться в 2020 году.

- Идея уже была нами озвучена на аппаратном совещании актива ветеранских организаций и на ветеранских встречах в Окружном доме офицеров и была единогласно поддержана, - рассказал председатель Екатеринбургской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, госслужбы и пенсионеров Федор Ледерер.

Один из вариантов размещения музейно-мемориального комплекса - район кинотеатра «Заря» на Уралмаше. Уже есть первые предложения по архитектурному воплощению комплекса.

В 2014 году в парке педагогического университета прошла торжественная церемония открытия скульптурной композиции, посвященной подвигу тыловиков, фронтовых бригад и детей Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU