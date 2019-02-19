2019-02-19T14:24:54+03:00
Общество

Семья из Екатеринбурга засудила микрозаймы и снизила кредитную ставку на 60 %

За семидневную просрочку уральцам увеличили сумму платежей вдвое
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Чтобы восстановить справедливость, уральцам пришлось пройти два судебных разбирательстваЧтобы восстановить справедливость, уральцам пришлось пройти два судебных разбирательстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Семья из уральской столицы нашла управу на кредиторов, которые самовольно повысили процентную ставку в два раза.

Евгений с женой взяли в ООО «Микрокредитная компания НВЗЕ» 600 тысяч рублей на 1,5 года под 60 % годовых и под залог квартиры. До июля екатеринбуржцы исправно платили, однако потом в семье наступили финансовые трудности, и заемщики стали гасить кредит на меньшую сумму.

А по договору с микрозаймами при просрочке свыше 7 дней размер выплат увеличивается еще на 60 %, то есть до 120 % годовых. Понимая, что все бумаги им уже подписаны, мужчина подал на кредиторов в суд с просьбой снизить процентную ставку и сделать перерасчет. Служители Фемиды обязали сократить процент, но только до 92,8. Евгения это не устроило, и он подал апелляцию.

- 60 % годовых, на которые в результате просрочки уплаты долга увеличилась процентная ставка, являются мерой ответственности. В состав полной стоимости кредита они не включаются и, не являясь процентами за пользование кредитом, не могут участвовать в определении размера ежемесячного платежа, тем более на будущие периоды. Они подлежат начислению на просроченную задолженность, - рассказали в пресс-службе облсуда. - Требование иска о перерасчете исходя из ставки 60 % годовых заявлено обоснованно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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